Yandaş gazeteci Hande Fırat'a bakanlıktan 3.5 milyon lira hibe!

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında gazeteci Hande Fırat’a küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı kapsamında 3.5 milyon lira hibe desteği verileceği ortaya çıktı. Sözde kırsalda küçük aile işletmelerinin desteklenmesi kapsamında uygulanan hibe desteğinin sektör dışından küçükbaş hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan bir kişiye verilmesi, verilen hibe desteklerinin yeniden sorgulanmasını gündeme getirdi.







Tarım ve Orman Bakanlığı, 2006'dan bu yana 5 yıllık dönemler halinde aralıksız uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının, 2022-2023 dönem başvuruları geçtiğimiz Aralık ayında alınmaya başlanırken, 20 Ocak’ta sona ermişti. 81 ilde uygulanan hibe desteğini kazanan yatırımcıların listesi 5 Nisan’da açıklanırken, hibeyi kazanan yatırımcılar 13 Mayıs’a kadar istenen evraklarla birlikte başvurularını yaparak yatırım alanına göre hibe desteklerini alacaklar.





ANKARA’DA HİBE DESTEĞİNDEN 16 KİŞİ YARARLANACAK!

Ankara’da ekonomik yatırımlar kapsamında sadece 16 projeye hibe desteği verileceği açıklanırken, hibe desteği verilmeyi hak edenlerden birisinin de gazeteci Hande Fırat Özvardar olması dikkat çekti.





HANDE FIRAT HANGİ YATIRIMA HİBE DESTEĞİ ALACAĞINI AÇIKLAMADI!



Gazeteci Hande Fırat Özvardar, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe desteği alacağını doğrularken ancak hangi yatırım için hibe desteği alacağını ise açıklamadı.





GAZETECİ HANDE FIRAT BAKANLIKTAN ALACACAĞI HİBE DESTEĞİ İLE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YAPACAK!



Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hibe desteğini almayı hak eden yatırımcılar listesine göre gazeteci Hande Fırat Özvardar’ın tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yatırımına hibe desteği verileceği öğrenildi. Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yapımının hibeye esas proje üst tutarı 7 milyon lira. Proje tutarının yüzde 50’si hibe olarak verileceği için Hande Fırat, küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yapımı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından 3.5 milyon lira hibe desteği alacak.





Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde hiçbir alakası olmayan, tamamen sektör dışından bir isme hibe desteğinin verilecek olması, kırsal kalkınma hibe desteklerinde, torpil iddialarını gündeme getirirken, ‘hibe desteği gerçek üreticiye değil eşe, dosta, yandaşa veriliyor’ tartışmasını yeniden başlattı.

