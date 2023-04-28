Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da enflasyon düşüyor /28 Nisan 2023 23:37

Almanya'da enflasyon düşüyor

Almanya'da Nisan'da tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 arttı. Almanya'da Mart'ta düşüşe geçen enflasyon, geçen ay uzun süre sonra ilk kez yüzde 8'in altına inmişti.

SHABER3.COM

lmanya'da Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Veriler, Almanya'da enflasyonda Mart ayında görülen düşüş trendi Nisan'da da sürdüğüne işaret etti.

Federal İstatistik Dairesi'nin yayımladığı veriler, Almanya'da Nisan'da tüketici fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 arttığını ortaya koydu.

Tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,4 arttı.

Almanya'da Mart'ta düşüşe geçen yıllık enflasyon, Ağustos 2022'den beri ilk kez yüzde 8'in altına inmişti. Enflasyon, Mart'ta yüzde 7,4 olarak kaydedilmişti. Enflasyon, Ocak ve Şubat aylarında ise yüzde 8,7'ydi.

Reuters haber ajansı, Almanya'da Nisan ayındaki enflasyon diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle uyum hâle getirilerek hesaplandığında yüzde 7,6'lık orana ulaşıldığını bildirdi. Ajans, bu oranın Mart 2022'den beri yıllık bazda kaydedilen en düşük oran olduğunu belirtti.

Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 17,2
Gıda fiyatları,Nisan'da yıllık bazda yüzde 17,2 yükseldi. Bu oran Mart'ta yüzde 22,3'tü.

Enerji fiyatları ise yüzde 6,8 arttı. Mart'ta enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,5'ti.

Hizmet fiyatları geçen ay yıllık bazda yüzde 4,7 yükselirken ev kiralarındaki artış Mart'ta olduğu gibi Nisan'da da yüzde 2 olarak kaydedildi.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Krämer, "Enflasyondaki düşüş bir şekilde Nisan'da da devam etti. Zira gıda fiyatlarındaki artış 1,5 yıldır ilk kez yavaşladı" yorumunda bulundu.

Berenberg Bankası Başekonomisti Holger Schmieding de "Gıda enflasyonunda zirve aşıldı" değerlendirmesinde bulunarak fiyatların artık düşüş trendine girdiğine dikkat çekti.

Federal İstatistik Dairesi, enflasyonla ilgili nihai verileri 10 Mayıs'ta yayımlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da enflasyon düşüyor Sonraki Haber >>

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:46:36