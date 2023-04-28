Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den AKP'li isimlerin söylemlerine tepki: Açıklamaları çok büyük tehdittir /28 Nisan 2023 22:47

Akşener'den AKP'li isimlerin söylemlerine tepki: Açıklamaları çok büyük tehdittir

İstanbul'da, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, AKP'li isimlerin üst üste yaptığı skandal açıklamalara tepki gösterdi. Akşener, "AKP'li yöneticilerin yaptığı açıklamalar bu ülkeye yönelik çok büyük tehdittir" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. 

Burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi önemine işaret eden Akşener, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın seçim açıklamalarına da tepki gösterdi.

Bozdağ'ın seçimin işgalci güç ile istiklal savaşı verenler arasında olduğu ifadelerini kullanan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a tepki gösteren Akşener, "Sen bize oy vereceklere nasıl işgalci dersin?" dedi.

Akşener, 14 Mayıs seçimlerini 'darbe girişimi' olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ise "14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde darbe olacakmış. Hadi oradan. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan bunu konuşuyorsa..." sözleriyle eleştirdi. 

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ya hırsıza 'Buyrun devam edin' diyeceksiniz ya da 'Dur' diyeceksiniz.

Bunların hepsini 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Gençlerin, ‘Bu ülkede yaşayamam’ demediği bir Türkiye inşa edeceğiz. 

Binali Yıldırım'a saygısı olan biriydim. Hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı anladım. Ama seçimin işgalci güç ile istiklal savaşı verenler arasında olduğunu söylüyor. Sen bize oy vereceklere nasıl işgalci dersin?

14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde darbe olacakmış. Hadi oradan. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan bunu konuşuyorsa...

Bu ülkenin insanları her bir evladı AK Parti'ye oy veren de dahil has evladıdır ama AK Parti paydaşlarının yöneticilerin yaptığı açıklamalar bu ülkeye yönelik çok büyük tehdittir.

Recep Bey açtırıyorsun kutuyu söyletiyorsun kötüyü. Sen terörle el ele kol kolasın. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kimse bu bayramda kurban alamayacak Recep Bey sen bunu düşün.

Emeklilere söz Kurban Bayramı'nda gidip 15 bin liranızı alacaksınız."
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