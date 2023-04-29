Fransa'nın kamu yayımcısı France 24'ün sitesinde yayımlanan analizde "yumuşak dilli reformcu" diye nitelenen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını "tehlikeye" soktuğu yazıldı.







Independent Türkçe'nin France 24'e dayandırdığı haberine göre, kuruluşun internet sitesinde, "Kemal Kılıçdaroğlu: Yumuşak dilli Türk reformcu, Erdoğan'ın iktidarını tehdit ediyor" başlıklı haber yayınlandı. Haberde, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olana dek uluslararası arenada pek tanınmayan CHP liderinin yıllardır Türk siyasetinin önde gelen isimlerden biri olduğu kaydedildi.





"KILIÇDAROĞLU, LAİKLİK VE MİLLİYETÇİLİĞİ ILIMLAŞTIRACAK"



Analizde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na dair şu değerlendirmeler aktarıldı:





"20 yıllık iktidarının ardından Erdoğan, seçimler için kampanya yürütürken iktidarına karşı şimdiye kadar gördüğü en ciddi meydan okumayla karşı karşıya. Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, CHP'nin laikliğini ve milliyetçiliğini ılımlılaştırmakla kalmayıp, muhalefetteki başlıca 6 partiyi de kendi adaylığı altında birleştirmeyi başardı."





Haberde, Türkiye'deki seçimlerle ilgili France 24'ün televizyon kanalında 8 Mart'ta yapılan tartışma programından yorumlara da yer verildi. Programa Fransa Uluslararası ve Stratejik İşler Enstitüsü'nün yardımcı direktörü Didier Billion, ülkenin tanınmış gazetelerinden Le Monde'un eski Türkiye muhabiri Marc Semo ve France 24'ün İstanbul muhabiri Ludovic de Foucaud katılmıştı.





"KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN ANTİTEZİ"

Haberde, Billion'un "Erdoğan yıllardır Türk siyasetinde çok kutuplaştırıcı bir figür olarak yer aldı. Seçmenlerin çoğu artık ortalığın sakinleşmesini istiyor" sözlerine yer verildi. Semo'nun ise, Kılıçdaroğlu'nun bu talebi karşılayabilecek bir aday olduğu yorumu aktarılırken, "Hem kişilik hem de yürüttüğü siyaset açısından Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın antitezi" değerlendirmeleri öne çıkarıldı.





Yine haberde, 2010'de CHP'nin lideri olarak seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'nun partinin 'Kemalist damarını ılımlılaştırarak', partiyi milyonlarca muhafazakara hitap edecek şekilde dönüştürdüğü değerlendirmesi de aktarıldı.





Ayrıca Le Monde'dan Semo'nun, Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda bunun "dini ve etnik azınlıkların baskı altında yaşadığı bir ülkede büyük bir sembolik an olacağı ve Türkiye'deki tüm azınlıkların onda kendilerinden bir şeyler gördüğü" yorumu da aktarıldı.