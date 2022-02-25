Samanyolu Haber /Gündem / AFAD yönetiminden Ukrayna'ya yardım kararı /25 Şubat 2022 21:12

AFAD yönetiminden Ukrayna'ya yardım kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ukrayna'ya acil insani yardım gönderme kararı aldı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rusya’nın askeri müdahale ettiği Ukrayna'ya acil insani yardım gönderme kararı aldı.

Bölgedeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesi hazırlandı. AFAD yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.


Yardımlar, insani yardım ekibi ile birlikte gönderilecek.
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