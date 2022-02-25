Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını ele geçirdiler /25 Şubat 2022 21:08

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını ele geçirdiler

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabının ele geçirlidği duyuruldu.

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Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, Instagram hesabının çalındığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabının çalındığını ve ilgili hesaptan yazılan mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir.

Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
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