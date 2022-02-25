Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını ele geçirdiler

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, Instagram hesabının çalındığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabının çalındığını ve ilgili hesaptan yazılan mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.



Fenerbahçe yönetiminden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:



"Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir.



Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."