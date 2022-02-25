Nama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu emperyal savaşın, Ukrayna’dan sonra en büyük zararını, Türkiye olarak biz göreceğiz. Maalesef son yıllarda buğdayda dışa bağımlı hale geldik ! Buğday ithalatımızın %80’ini Ukrayna ve Rusya’dan karşılıyoruz. Önümüzdeki aylarda ekmek fiyatlarını düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.





24 Şubat itibarıyla sıcak çatışmaya evrilen Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Türkiye’de belli bazı tarımsal ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşanabileceği dile getiriliyor. Türkiye hububat ithalatının büyük kısmını söz konusu iki ülkeden yapıyor.Savaş hali nedeniyle tarımsal üretimin giderek zorlaşacağını belirten uzmanlar, krizin buğday fiyatlarına yansıyacağı uyarısını yapıyor.İstanbul Byükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da mevcut tablo karşısında Halk Ekmek fiyatlarına da yüksek oranda zam gelebileceğinin sinyalini verdi.