Samanyolu Haber /Spor / Bir Rusya kararı da THY Euroleague yönetiminden geldi /25 Şubat 2022 21:43

Bir Rusya kararı da THY Euroleague yönetiminden geldi

THY EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının evindeki maçların tarafsız sahalarda oynanacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının spor dünyasındaki etkileri devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre THY EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının evindeki maçların tarafsız sahalarda oynanacağını duyurdu.

EuroLeague resmi web sayfasından yapılan açıklamada "18 takımın ortak kararıdır" ifadeleri yer aldı. Buna göre Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada "Euroleague, Ukrayna'da yaşanan her türlü savaş olayını şiddetle kınıyor" ifadelerine de yer verildi.

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