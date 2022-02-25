Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çvuşoğlu'ndan Ukrayna'dan tahliye açıklaması /25 Şubat 2022 22:20

Bakan Çvuşoğlu'ndan Ukrayna'dan tahliye açıklaması

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda NTV'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahliyelerimizi karayoluyla devam ettireceğiz. Başvuran vatandaş sayımız aşağı yukarı 2 bin 500 civarında." ifadelrini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türkiye vatandaşlarının tahliyesi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tahliyelerimizi karayoluyla devam ettireceğiz.

Başvuran vatandaş sayımız aşağı yukarı 2 bin 500 civarında.

İnsani yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye TIRlarla gerekli yardımları gönderdik.

Yaklaşık 15-16 bin vatandaşımız dünden itibaren ülkeyi terk etmeye başladı.

İmkanlarımız çerçevesinde farklı ülkelerin tahliyesini de yapacağımızı söylemek isterim.

Düşüncelerimizi net bir şekilde söylüyoruz.

BM Güvenlik Konseyi'nden bir şey çıkması mümkün değil. Rusya, kendi aleyhine çıkacak bir kararı veto edecektir.

Biz her şartta diyalogtan yanayız.

Uluslarası toplumun iyi bir sınav vermediği ortadadır. Saldırı durdurulabilseydi iyi bir sınav verilmiş olurdu.

Sadece yaptırımlarla sorunların çözülemeyeceğini anlamamız gerekiyor.

Montrö Anlaşması'nı uygulayacağız.

Darbelere ne kadar karşı olduğumuzu tüm dünya bilir. (Putin'in Ukrayna ordusuna çağrısı) Bu çağrı kabul edilemez bir çağrıdır.

Önemli olan tarafların bir araya gelmesi. Bu toplantı Türkiye'de yapılmak isterse memnuyetle karşılarız.
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