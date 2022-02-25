"HERKESE POSTA KOYAN DÜNYA LİDERLERİ NEREDELER?"





"Bana ve diğer komedyenlere 'işte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma' diye yorum yazanlar; o 'komedyen' Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?"





Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkede seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve başkent Kiev'de sivillere ait binaların bombalandığını söyledi.Eski bir komedyen olan Zelenskiy, saldırıların ardından ülkesini yönetemediği gerekçesiyle eleştirildi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise bu eleştirilere tepki gösterdi.Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Twitter hesabından Zelenskiy hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.Gökbakar, şu ifadeleri kullandı: