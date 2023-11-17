Samanyolu Haber /Gündem / AFAD'dan İstanbullulara fırtına uyarısı /17 Kasım 2023 20:28

AFAD'dan İstanbullulara fırtına uyarısı

AFAD, yurttaşlara SMS göndererek yarın İstanbul için fırtına ve sağanak beklendiğini belirtti. Mesajda, yurttaşlara tedbirli olmaları için uyarıda bulunuldu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için 18 Kasım Cumartesi günü fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

AFAD'dan yurttaşlara gönderilen SMS'te, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor" denildi. SMS'te, "Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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