Hrant Dink geçen sene öldürülseydi katilini öğrenemezdik

Samast’ın yakalandıktan sonra bir karakolda polisler ile ellerinde Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafı da medyaya yansıdı.





Bold Medya'da yer alan habere göre gazeteci Fatih Altaylı, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine ilişkin olarak, “Bu cinayet geçen sene işlenmiş olsa katili asla öğrenemezdik. Katil asla yakalanamazdı. Türkiye bugün öyle bir halde ki, katillerin erken salıverilmesine üzülmüyor, hiç değilse 16 yıl içerde tutulmuş olmasına sevinecek hale geliyoruz. Sinan Ateş’in katilinden bir haber var mı?” diye sordu.Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023 akşam saatlerinde tahliye edildi.Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, infiale yol açan Ogün Samast’ın tahliyesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Hrant Dink’in katili Ogün Samast önceki gece serbest bırakıldı.Şaşırdım.Serbest bırakılmasına değil, hâlâ içeride olmasına.Açık söyleyeyim, ben Ogün Samast’ın çoktan serbest bırakıldığını düşünüyordum çünkü bugün Türkiye’de adaleti işletenlere güvenim o kadar sarsılmış durumda ki, “infaz güvenliği” ile ilgili bile kuşkularım, kaygılarım var.Yani kimi mahkumların mahkumiyetlerini cezaevinde çekip çekmediklerinden dahi emin olamıyorum.Dink Cinayeti sırasında Ogün Samast adını ilk gündeme getiren gazetenin yayın yönetmeni idim. Trabzon büromuz, tetikçinin Samast olduğunu belirlemişti.Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler “Katil belirlendi mi?” sorularına kaçamak yanıtlar verirken Güler’i arayarak “Ogün Samast”ı yakaladınız mı?” diye sorarak Güler’i şaşkınlığa uğratan ise bendim. (Trabzon’da Samast’ı cinayete azmettiren Büyük Ağabey Erhan Yücel’in bir istihbarat elemanı olduğunu ortaya çıkarıp yazan da bendim)Samast benim Vali Güler ile yaptığım bu konuşmadan saatler sonra Trabzon’a giderken yakalandı.Verilmek istenen mesaj “Samast yalnız değildir” idi.O fotoğrafın çekilmesinde başrolde olan iki polis müdürü daha sonra F…”cülük iddiasıyla meslekten atıldılar.Önceki gece salıverilen Samast’ın daha yeni salıverilmiş olmasına şaşkınlığım işte bu yüzden.Çünkü eminim ki, bu cinayet geçen sene işlenmiş olsa katili asla öğrenemezdik.Katil asla yakalanamazdı.Türkiye bugün öyle bir halde ki, katillerin erken salıverilmesine üzülmüyor, hiç değilse 16 yıl içerde tutulmuş olmasına sevinecek hale geliyoruz.Mesela Sinan Ateş’in katilinden bir haber var mı?Hele hele azmettiricisinin kim olduğunu öğrenebildiniz mi?”