Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan UCM'ye üye oluyor /17 Kasım 2023 16:15

Ermenistan UCM'ye üye oluyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ermenistan'ın 1 Şubat 2024'te üye olacağını açıkladı. Azerbaycan'ı etnik temizlikle suçlayan Ermenistan, üyelik yoluyla Dağlık Karabağ'da yaşananların soruşturulmasını amaçlıyor.

SHABER3.COM

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ermenistan'ın UCM'ye katılmak üzere resmi başvurusunu teslim ettiğini ve 1 Şubat 2024 tarihinde üyeliğinin başlayacağını bildirdi. Açıklamada, Ermenistan'ın Roma Statüsü'ne taraf 124'üncü ülke ve Doğu Avrupa grubundan 19'uncu ülke olacağı duyuruldu.

Ermenistan yönetimi, UCM'nin kuruluş sözleşmesi olan Roma Statüsünü geçen ay meclisten geçirmişti. Ermenistan, UCM üyeliğinin Dağlık Karabağ'da işlendiğini iddia ettiği suçların soruşturulmasına imkan sağlayacağı görüşünde. Erivan yönetimi Bakü'yü Dağlık Karabağ'da Ermenilere yönelik etnik temizlikle suçlamış, ancak Azerbaycan bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, bireyleri soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve saldırganlık suçlarından dolayı yargılamaya yetkili dünyadaki tek sürekli mahkeme özelliği taşıyor. 1 Temmuz 2002'de yürürlüğe giren Roma Statüsü temelinde kurulan Mahkeme'nin kararları üye ülkeler için bağlayıcı nitelikte. Azerbaycan ise sözleşmeye taraf değil.

UCM üyeliği, Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerindeki soğumanın da bir göstergesi olarak görülüyor. UCM, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu karar, UCM üyesi ülkelerin, topraklarına ayak bastığı anda Putin'i tutuklaması anlamına geliyor. Putin bu nedenle yurtdışı programlarında değişikliklere gitmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ermenistan UCM'ye üye oluyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:30