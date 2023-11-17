Samanyolu Haber /Gündem / İşte Merkez'in Dolar ve Enflasyon Tahmini! Yıl Sonu Dolar Beklentisi Fırladı /17 Kasım 2023 16:11

İşte Merkez'in Dolar ve Enflasyon Tahmini! Yıl Sonu Dolar Beklentisi Fırladı

Merkez Bankası'nın, ekonominin gidişatını anlatan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin kasım sonuçları yayınlandı. Merkez Bankası'nın 12 ay sonraki dolar tahmini dikkat çekti.

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Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren kasım ayı anket sonuçlarını açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,64 TL ve 39,62 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,22 iken, bu anket döneminde yüzde 37,71 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken bu anket döneminde yüzde 37,80 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,10 iken kasım anketinde yüzde 4,12 oldu.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,42 iken, bu anket döneminde yüzde 3,33’e geriledi.
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