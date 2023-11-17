Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan ve Steinmeier’den ‘iki devletli çözüm’ vurgusu /17 Kasım 2023 20:41

Erdoğan ve Steinmeier’den ‘iki devletli çözüm’ vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. İki liderin, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardığı bildirildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanlığı Bellevue Sarayı’na gelişinde Steinmeier tarafından karşılandı.

Erdoğan burada ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı.

Erdoğan ve Steinmeier daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de bir araya geldi. İki lider, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.



İKİLİ DEVLETLİ YAPI VURGUSU

Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Buna göre Erdoğan ve Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

İletişim Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti. İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını ifade ederek bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.”

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’n da bulunduğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ve Steinmeier’den ‘iki devletli çözüm’ vurgusu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:30:21