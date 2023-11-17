Erdoğan ve Steinmeier’den ‘iki devletli çözüm’ vurgusu













Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanlığı Bellevue Sarayı’na gelişinde Steinmeier tarafından karşılandı.Erdoğan burada ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı.Erdoğan ve Steinmeier daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de bir araya geldi. İki lider, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Buna göre Erdoğan ve Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.İletişim Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:“Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti. İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını ifade ederek bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.”Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’n da bulunduğu belirtildi.