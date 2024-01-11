Samanyolu Haber /Dünya / AfD, göçmenleri 'kitlesel sınır dışı etmeyi' görüştü /11 Ocak 2024 09:18

AfD, göçmenleri 'kitlesel sınır dışı etmeyi' görüştü

Almanya'da göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden yetkililerin, partinin iktidara gelmesi halinde toplu sınır dışı edilmelere yönelik bir "master planı"nı görüşmek üzere bir toplantı düzenlediği bildirildi.

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Toplantıya aralarında parti lideri Alice Weidel'in özel kaleminin de olduğu siyasetçilerin katıldığı ortaya çıktı.

Gelişmeyi ilk haberleştiren araştırma kuruluşu Correctiv'e göre söz konusu toplantı, geçtiğimiz kasım ayında Potsdam'ın eteklerindeki bir kır otelinde gerçekleşti.

Gönderilen davetiyelere göre toplantı, göçmenlik konusunda "genel bir konsept" sunma fırsatı olarak tanımlanıyor.

Toplantıya eyalet ve belediye düzeyinde iki AfD'li siyasetçinin yanı sıra Federal Meclis üyesi Gerrit Huy ve Eylül 2022'den bu yana Weidel'in kişisel yardımcısı olarak görev yapan ve eski bir milletvekili olan Roland Hartwig de katıldı.

Correctiv'e göre AfD yetkilileri, "master planı" tanıtmakla görevlendirilen ve aşırılık yanlısı görüşleri ile bilinen Martin Sellner ile bir araya geldi.

Kimlikçi Hareket'in önemli figürlerinden olan Sellner, çok kültürlü toplumlar fikrine açıkça muhalefetiyle biliniyor.

Correctiv'in haberine göre, AfD'li siyasetçiler ve aşırı sağcı aktivistler arasındaki tartışmalarda "yeniden göç" konusunun hakim olduğu ve Sellner'in AfD'nin iktidara gelmesi halinde en büyük "zorluk" olarak "asimile olmamış" Alman vatandaşlarının zorla sınır dışı edilmesini gösterdiği iddia ediliyor.

Correctiv'e göre toplantıda tartışılan fikirler arasında, 2 milyon kişiye yer sağlayacak Kuzey Afrika'daki isimsiz bir ülkeye sınır dışı etme fikri de gündeme geldi.

AfD Federal Meclis delegesi Gerrit Huy'un kendi "yeniden göç" konseptini geliştirdiğini iddia ettiği ve partisinin bu nedenle hükümetin çifte vatandaşlık yasağını kaldırma planına artık karşı çıkmadığını öne sürdüğü bildiriliyor.

Toplantıda, "O zaman Alman [vatandaşlığını] ellerinden alabilirsiniz ve hala bir vatandaşlıkları olur," dediği iddia ediliyor.

Göç konusunda toplumda görülen hoşnutsuzluktan güç alan AfD, üçü bu yıl içinde seçime gidecek olan beş eyalette de anketlerde ilk sırada yer alıyor.

Hem muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) hem de liberal, iş dünyası yanlısı Hür Demokrat Parti (FDP) şimdilik AfD ile koalisyona girmeyi reddediyor.
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