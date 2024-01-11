Hollywood yıldızı 42 yaşında hayatını kaybetti

Adan Canto'nun iletişim sorumlusu Jennifer Allen, oyuncunun apandisit kanserinden öldüğünü ve hastalığını gizli tutmayı tercih ettiğini bildirdi.



Allen açıklamasında, “Adan'ın çok az kişinin gerçekten bildiği bir ruh derinliği vardı. Onu bir anlığına tanıyanlar sonsuza kadar değişirdi," ifadelerini kullandı.



Meksika'nın Ciudad Acuña şehrinde doğan ve Teksas'ta büyüyen Canto, kariyerine 16 yaşında şarkıcı-söz yazarı olarak çalışmak üzere evinden ayrılıp Mexico City'ye gittiğinde başladı.



Daha sonra oyunculuk yapmaya başladı ve 2009 yılında Meksika dizisi “Estado de Gracia” ile televizyonda ilk çıkışını yaptı.



Amerika'da ise Kevin Williamson'ın 2013 yılında Fox TV kanalında yayınlanan başrolünde Kevin Bacon'ın oynadığı drama dizisi “The Follow”da ilk rolünü aldı.



Dikkate değer rolleri arasında “Designated Survivor”daki Başkan Yardımcısı Aaron Shore, “Narcos”taki Kolombiyalı politikacı Rodrigo Lara Bonilla ve “X-Men: Geçmiş Günler Gelecek”teki mutant Sunspot yer alıyor.



Canto, Halle Berry'nin ilk yönetmenlik denemesi olan “Bruised”ın yanı sıra “Agent Game”de de rol aldı.



Ayrıca 2014'te ilk kısa filmini ve 2020'de Theo Rossi'nin başrolde olduğu western tarzında olan ikinci kısa filmini yönetti.



Canto, öldüğü sırada Fox'ta yayınlanan ve üçüncü sezonunun çekimleri devam eden "The Cleaning Lady" dizisinde Armand Morales karakterini canlandırıyordu.



Hastalığı nedeniyle yapımda yer alamamıştı ancak sezonun ilerleyen zamanlarında yeniden katılmayı umuyordu.



Canto'yla birlikte “Designated Survivor”da rol alan Kiefer Sutherland, Instagram sayfasında bir anma paylaşımı yaparak Canto'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.



Canto'nun 3 yaşında Roman Alder ile 18 aylık Eve Josephine isimli iki çocuğu bulunuyor.