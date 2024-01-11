Husiler Kızıldeniz'e füze yağdırdı

Kızıldeniz'de bulunan ABD ve İngiliz savaş gemileri, deniz ticaret yolunu hedef alan saldırı kapsamında 21 adet İHA ve füzeyi imha ettiklerini duyurdu.
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, bugünkü saldırı dalgasının Husilerce bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğunu söyledi.
ABD Merkez Komutanlığı (CNTCOM) da saldırılarda herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığını belirtierek, bunun 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki ticari nakliye hatlarına yönelik 26. Husi saldırısı olduğu bilgisini verdi.
İngiliz deniz güvenliği firması Ambrey'e göre, saldırılar Yemen'in liman kentleri Hudeyde ve Moka açıklarında gerçekleşti.
Yemen'in büyük bölümünü kontrol eden İran destekli Şii Husiler, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına" karşılık ve "Filistin halkıyla dayanışma" için bu rotayı hedef alıyor.
Husiler zaman zaman da İsrail istikametine doğru füze saldırıları gerçekleştiriyor.
Yemenli isyancıların saldırıları, Avrupa ile Asya arasında yer alan ve dünya deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan bu kilit rotadaki uluslararası ticareti ciddi şekilde sekteye uğratıyor.
Birçok nakliye şirketi gemilerinin rotasını değiştirerek Afrika çevresindeki daha uzun yolu kat etmek zorunda kalıyor.
Ancak bazı petrol devleri, rafineriler ve ticarethaneler bu rotayı kullanmaya devam ediyor.
CENTCOM, bugünkü olayda 18 insansız hava aracı, iki gemisavar seyir füzesi ve bir gemisavar balistik füzenin iki ülke donanması tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
İngiliz Bakan Shapps da yaptığı açıklamada, "Bir gecede (Kraliyet Donanması gemisi) HMS DIAMOND, ABD savaş gemileriyle birlikte Kızıldeniz'de İran destekli Husilerden bugüne kadar gelen en büyük saldırıyı başarıyla püskürttü." ifadesini kullandı.
Shapps, İngiltere'nin ve Batılı müttefiklerinin saldırıların kabul edilemez olduğu yönündeki çağrılarını yineleyerek militan gruba, devam etmeleri halinde "sonuçlarına katlanacakları" uyarısında bulundu.
Bakan Shapps, "Masum hayatları ve küresel ekonomiyi korumak için gereken önlemleri alacağız" diye konuştu.
Husiler, İsrail Gazze'deki savaşı durdurana kadar saldırılarını sürdüreceklerinin altını çiziyor.
Ayrıca Husiler, kendilerinin hedef alınması halinde ABD savaş gemilerine saldıracakları uyarısında bulunuyor.
Alman denizcilik şirketi Hapag Lloyd, güvenlik nedeniyle Süveyş Kanalı ve Ümit Burnu çevresinden kaçınmaya devam edeceğini belirtirken, Danimarkalı rakibi Maersk de "öngörülebilir gelecekte" bu rotadan kaçınacağını aktardı.