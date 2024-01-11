Samanyolu Haber /Dünya / Budist lider tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı /11 Ocak 2024 09:14

Budist lider tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Nepal'de 'Buda Çocuk' olarak bilinen ruhani lider Ram Bahadur Bamjan, reşit olmayan bir kişiye cinsel saldırıda bulunmak ve en az dört takipçisinin kaybolması olaylarına karışmakla suçlanıyor.

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Nepal'de 'Buda Çocuk' olarak bilinen ruhani lider Ram Bahadur Bamjan, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis, 33 yaşındaki Bamjan'ın reşit olmayan bir kişiye cinsel saldırıda bulunmak ve en az dört takipçisinin kamplarında kaybolması olaylarına karışmakla suçlandığını duyurdu.

Bamjan'ın 2 bin 600 yıl önce Nepal'de doğan ve Buda olarak saygı gören Siddhartha Gautama'nın reenkarnasyonu olduğuna inanılıyor. Budist akademisyenler ise onun iddialarına şüpheyle yaklaşıyor.

Polis, Bamjan'ın ülkenin başkenti Katmandu'nun bir banliyösündeki evine baskın düzenledi.

"Kaçmaya çalıştı"

Bamjan, polisler geldiğinde ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ardından da elleri kelepçeli olarak medyanın karşısına çıkarıldı.

Bamjan'ın evinde ele geçirilen 227,000 Dolara eşdeğer bir yığın Nepal banknotu ve 23,000 Dolar tutarındaki diğer yabancı para birimleri de sergilendi.

Bamjan'ın işlediği iddia edilen suçların meydana geldiği güney Nepal'deki bir mahkemeye götürülmesi ve burada hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Birkaç düzine takipçisi Bamjan'ın tutulduğu Katmandu'daki Merkezi Soruşturma Bürosu ofisinin önünde toplandı ancak kalabalık, çevik kuvvet polisi tarafından dağıtıldı.

"Aylarca hareket etmeden meditasyon" iddiası

'Buda Çocuk' olarak da bilinen Bamjan, 2005 yılında Nepal'in güneyinde, bir ağacın altında aç ve susuz otururken aylarca hareket etmeden meditasyon yapabildiğine inanılmasıyla ünlendi.

Takipçilerine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu suçlamalarına rağmen popülerliğini korudu.

Bamjan'ın Nepal'in güneyinde binlerce kişinin yaşamak, kendisine ibadet etmek ya da ziyaret etmek için geldiği kampları bulunuyor.
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