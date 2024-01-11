Donald Trump'tan bir seçim tehtidi daha

"Obama ve Bush da yargılanabilir"

Eski Başkan Barack Obama'nın da yargılanabileceğini söyleyen Trump, Obama yönetiminin Orta Doğu'da düzenlediği saldırılarda "terör örgütü El Kaide'nin lideri olduğu belirlenen bir ABD vatandaşının ve bu kişinin 16 yaşındaki oğlunun öldürülmesini" örnek gösterdi.

6 Ocak 2021 Kongre baskınında ne oldu?





Eski Başkan Donald Trump, ceza davalarının kendisini başkanlık seçimlerinden alıkoyması halinde 'kargaşa' yaşanacağı uyarısında bulundu.Yargılandığı davada "bir başkan olarak dokunulmazlığının olması gerektiğini savunan" Trump, "Bu bir Pandora'nın kutusunun açılmasıdır ve tüm bu durumla ilgili olarak yaşanan çok ama çok üzücü bir şeydir." dedi.Trump, kendisine yönelik suçlamalar düşürülmezse mevcut ve gelecekteki tüm eski başkanların da yargılanabileceğini iddia etti.Donald Trump, kasım ayındaki seçimleri kazanması durumunda Başkan Joe Biden hakkında dava açacağını söylüyor.Trump'ın avukatı, eski Başkan George W. Bush'un Irak Savaşı'nı başlatan yanlış bilgileri vermekten yargılanabileceğini savundu.Hukuk uzmanları, suçlamaların devam etmesine izin verilmesinin eski başkanlar hakkında sonu gelmeyen kovuşturmalara yol açacağı konusunda uyarıyor.Mahkemede hazır bulunan Trump, kovuşturmanın devam etmesi halinde "ülkede kargaşa çıkacağı" uyarısında bulundu.Trump'ın avukatlarından Will Scharf bir röportajda "Başkan, bu kovuşturmanın devam etmesine izin verilirse, gelecekte hiçbir başkanlığın güvenli olmayacağı konusunda tamamen haklı" dedi.Pennsylvania Üniversitesi'nde hukuk profesörü Claire Finkelstein, normalde "Başkanlık için yarışan birinin cezai süreçten muaf olduğunu iddia etmeye çalışmayacağını, seçmenlere yasalara uyduğu konusunda güvence vereceğini düşünürsünüz" dedi.Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü adayı konumundaki Trump'ın, Colorado ve Maine eyaletlerindeki başkanlık ön seçimlerine katılamayacağı yönündeki eyalet mahkemeleri kararları bulunuyor.Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde yeniden başkan adayı olup olamayacağı konusundaki son sözü Yüksek Mahkeme söyleyecek.Colorado Eyalet Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık 2023'te, Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar almıştı.ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını bastı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklandı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurdu ve olayı soruşturmaya başladı.Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" suçlarıyla Trump'ı suçladı.Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince hazırlanan ve Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisinde kabul edildi.Başkanlık görevini 20 Ocak 2021'de Biden'a bırakan Trump, 13 Şubat 2021'de Senatoda yapılan oylamada hakkındaki suçlamadan aklandı.