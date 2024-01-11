Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sığınan iki siyasetçi tutuklandı

Duda ve Tusk gerilimi

Sekiz yıl boyunca ülkeyi yöneten muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ekim ayında yapılan genel seçimlerde kaybederek yönetimi Donald Tusk'a devretti.

Polonya polisi, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın sarayına sığınan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve yardımcısı Maciej Wasik'i tutukladı.Görevi kötüye kullanmak ve 'yolsuzluğa azmettirmek'ten hüküm giyen isimlerin tutuklanması yeni ve eski hükümetler arasındaki gerilimi tırmandırdı.Duda, haklarında tutuklama emri olan eski iktidar partisi üyelerini başkanlık sarayında karşıladı.Varşova polisi, cumhurbaşkanlığındaki tutuklamanın "mahkeme kararına uygun olarak" yapıldığını kaydetti.Kaminski, "Saklanmıyoruz. Şeytan kaybedinceye kadar şu anda Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanındayız." diye konuştu.Wasik ve Kaminski, görev yaptıkları 2007 yılında gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle görevi kötüye kullanmaktan hüküm giymişlerdi.Tusk, tutuklamaların yetkililerin hesap verebilir hale gelmesinin bir işareti olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Radek Sikorski, "Bu, gelecek nesil politikacılar için bir uyarı olsun" dedi.PiS partisi ile yakın ilişki içinde olan Duda, Tusk'ın gündemine karşı çıkacağını açıkça belirtiyor. Duda'nın ikinci ve son dönemi 2025 ortasına kadar sürecek.Polonya'da demokratik normları yeniden tesis etme sözü veren Tusk, cumhurbaşkanını, seçim yenilgisinin ardından kaos ve istikrarsızlık yaratmak için PiS'in eylemlerine eşlik etmekle suçladı.Cumhurbaşkanı Duda'nın aranan adamlara sığınma hakkı vererek adaleti engellediğini savunan Başbakan Tusk, "Cumhurbaşkanı'nın siyasi dostlarının kendisini nasıl bir oyuna getirdiğinin farkında olmasını istiyorum" dedi.