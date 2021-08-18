Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'daki Türkiye vatandaşları Pakistan'a getirildi /18 Ağustos 2021 19:16

Afganistan'daki Türkiye vatandaşları Pakistan'a getirildi

Afganistan'da bulunan 200 Türkiye vatandaşı 'Koca Yusuf ' adlı askeri uçakla Pakistan'a getirildi. Yolcuların sabah saatlerinde THY'ye ait tahliye uçağıyla İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

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Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türkiye vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.Tahliye için Kabil Havalimanı'nda bekleyen 200 Türkiye vatandaşı 'Koca Yusuf' olarak adlandırılan askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a getirildi. 

Yolcuların gerekli işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) Boeing 777 tipi tahliye uçağıyla sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

THY'nin tahliye talepleri doğrultusunda iki uçağını İstanbul Havalimanı'nda hazır beklettiği de bildirildi.
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