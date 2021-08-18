Samanyolu Haber /Dünya / BAE'den Esref Gani açıklaması /18 Ağustos 2021 19:24

BAE'den Esref Gani açıklaması

Afganistan'ı terk eden devlet başkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğu açıklandı. Açıklama BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

SHABER3.COM

Taliban'ın Afganistan'nın başkenti Kabil'in kapısına dayandığı pazar günü ülkeyi terk eden devlet başkanı Eşref Gani ve ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu açıklandı.BAE Dışişleri Bakanlığı, Gani ve ailesini insani gerekçelerle ülkeye kabul ettiklerini duyurdu.

Taliban'ın diğer kentlerde ilerlediği tarihlerde "Ülkemi savunacağım" açıklaması yapan Gani, militanların başkent Kabil'i kuşattığı pazar günü aniden Afganistan'dan ayrılmıştı. 

Ülkedeki son Batı destekli hükümetin seçilmiş devlet başkanının bu şekilde kaçması tepki çekerken, Gani aynı akşam Facebook'tan yaptığı açıklamada 'kan dökülmesini engellemek için gittiğini' öne sürmüştü.  

Ancak Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği, Gani'nin nakit para doldurduğu dört araba ve bir helikopterle kaçtığını, helikoptere sığmayan bazı banknotların pistte bırakıldığını açıklamıştı. 

Afgan vekil Elay Erşad da, Gani'nin başkanlık sarayındaki çalışanlarına bile yalan söyleyerek ülkeden kaçtığını söyledi. Buna göre Gani, başkanlık sarayını savunma bakanlığında toplantıya gittiğini söyleyerek terk etti.
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