“Ağır hasta olmama rağmen 4 aydır hücredeyim”





SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA





Bir hasta tutuklunun daha canı tehlikede. Yanlış teşhis, yanlış tedavi ve sağlık hizmetlerine çok geç ulaştığı için hastalığı ilerleyen tarih öğretmeni Miktad Doğan, TBMM Adalet Komisyonu’na iletilmek üzere 25 Ocak Pazartesi günü avukatına bir mektup teslim etti. Mektubunda maruz kaldığı hak ihlallerini, durumunun ciddiyetini ve aciliyetini anlatan Doğan, dün hastaneye götürüldü. Şu anda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatan Miktad Doğan’a doktorun 4 ay önce istediği biyopsi yapılacak.





“HASTALIĞIM BULAŞICI VE HER GÜN İLERLİYOR”

Mektubunda hastalığının ilk teşhisinden bu yana 4,5 ay geçmesine rağmen ve acil tedaviye başlanması gerektiği halde hala bir sonuca varılmadığını yazan Doğan, “Hastalığım bulaşıcı ve her geçen gün ilerliyor. Önlem alınmazsa karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği vuku bulacak. Bununla beraber kaldığım karantina koşullarında daha başka enfeksiyonlar kapmam muhtemel.” dedi.





Her hastaneye gittiğinde dönüşte tek kişilik hücrede, insan sağlığı ve onuru için uygun olmayan koşullarda yaşamaya mecbur kaldığını belirten Doğan, “Kısıtlı imkanlar içinde, her türlü hijyenden yoksun bir ortamda Kovid tedbiri nedeniyle karantinada kalmak zorundayım. 17 aydır tutukluyum. Ağır hasta olmama rağmen bunun 4 ayını hücrede bu koşullarda (ağırlaştırılmış müebbetin bile kalmadığı yerde) geçirdim, geçiriyorum. Tutukluluk bir tedbir kararı olmasına rağmen şahsıma yargılama sürecinde bir ceza olarak uygulanıyor.” diye yazdı.



