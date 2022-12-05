Samanyolu Haber /Dünya / Ahlak Polisinin kaldırılması İran'daki protestoları bitirir mi? /05 Aralık 2022 10:47

Ahlak Polisinin kaldırılması İran'daki protestoları bitirir mi?

Yetkililer ülkede ahlak polisinin kaldırıldığını açıkladı ama yabancı basın kuruluşlarına konuşan İranlılar bunun protestoları sona erdirmeyeceğini belirtiyor.

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Konuyla ilgili açıklama İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri’den geldi.

VOA'nın haberine göre, Montazeri, dini bir konferansta yaptığı konuşmada ahlak polisinin adalet sistemiyle bir ilgisi olmadığını ve kapatıldığını açıkladı.

22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümüyle ülke genelinde başlayan protestolar hala devam ediyor.

Montazeri, ülkede kadınların başlarını örtmesi konusuyla ilgili kanunun da gözden geçirilebileceğini ve bu konudaki tavsiyelerin bir iki hafta içinde açıklanabileceğini de kaydetti.

Montazeri’nin bu açıklamalarını henüz diğer devlet daireleri teyit etmiş değil.

İran'da ahlak polisinin kontrolü İçişleri Bakanlığı’yla ilgili bir konu.

Ahlak polisi kaldırılsa bile ülkedeki protestolar sona erer mi?

Ahlak polisinin kaldırılması kadınların örtünmesiyle ilgili ülkede yıllardır yürürlükteki yasanın değişeceği anlamına gelmiyor.

Bir İranlı kadın İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı açıklamada ahlak polisinin kaldırılmasının protestoların sona ereceği anlamına gelmediğini belirtti.

Bir diğer kadın da protestocuların artık türbanla ilgilenmediğini, 70 gündür protestolarda zaten türban takmadıklarını söyledi. Artık devrim istediklerini belirten kadın türbanın bunun başlangıcı olduğunu sadece diktatörün ölümüyle rejimin değişmesini istediklerini söyledi.

İran’da ahlak polisi 2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından kurulmuştu.
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