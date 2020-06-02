Refah Partisi'nin kurucu genel başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti. Tekdal uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.
Tekdal Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesiydi. Millî Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan’ın da yol arkadaşlarından biri olan Ahmet Tekdal Erbakan'ın siyasi yasaklı olduğu dönemde Refah Partisi'ni kurmuştu.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN TEKDAL MESAJI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şahsi Twitter hesabında, "Milli Görüş hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski genel başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ahmet Tekdal'ın cenazesi bugün Ankara'da defnedilecek.
Tekdal’ın oğlu Ömer Tekdal cenazenin bugün Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceğini kaydetti.
REFAH VE FAZİLET PARTİLERİ KAPATILMIŞTI
"Post-modern darbe" diye bilinen ve 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'a verilen muhtıranın akabinde Refah Partisi hakkında kapatma davası açılmıştı.
Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın açtığı davada Anayasa Mahkemesi 8 Ocak 1998'de Refah Partisi'nin kapatılmasına karar vermişti. Refah Partisi'nin devamı niteliğindeki Fazilet Partisi de 22 Haziran 2001'de kapatılmıştı.
Halihazırda iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Fazilet'ten ayrılan Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç'ın öncülüğünde 2000 yılında kurulmuştu.