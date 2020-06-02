Refah Partisi'nin kurucu genel başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti. Tekdal uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.





Tekdal Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesiydi. Millî Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan’ın da yol arkadaşlarından biri olan Ahmet Tekdal Erbakan'ın siyasi yasaklı olduğu dönemde Refah Partisi'ni kurmuştu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN TEKDAL MESAJI





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şahsi Twitter hesabında, "Milli Görüş hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski genel başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.





Ahmet Tekdal'ın cenazesi bugün Ankara'da defnedilecek.





Tekdal’ın oğlu Ömer Tekdal cenazenin bugün Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceğini kaydetti.