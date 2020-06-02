Samanyolu Haber /Dünya / Afrika'da ebola salgını yeniden başladı /02 Haziran 2020 15:03

Afrika'da ebola salgını yeniden başladı

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişide de virüse rastlandığını duyurdu. Örgüt salgının yeniden başladığını açıkladı.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkenin batısında salgının yeniden başladığını belirtti.

Salgının bittiği ihtimali üzerinde durulan günlerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son bilgilere göre 4 kişi Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybetti. 6 kişide ise Ebola salgını bulunuyor.

Ebola çok tehlikeli bir virüs. İshal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateşe neden oluyor. Adını, Afrika'daki bir nehirden alırken ebolaya karşı ilaç ve aşı çalışmalarında net bir sonuç henüz çıkmadı
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