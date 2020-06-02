Kritik isimden yeni S-400 açıklaması

Rusya’nın askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS’nin başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ikinci bir S-400 savunma sistemi için Ankara’nın nihai kararını beklediklerini söyledi.





Ekotürk TV'ye mülakat veren Şugayev, “Herkesin malumu olan Korona salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaları düşünecek olursak, (ikinci parti S-400 sevkiyatına dair) sözleşmenin ne zaman imzalanacağına dair tahminde bulunmanın bir yararı olmaz. Yine de ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı hakkındaki diyaloğun hayli ileri bir aşamada olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.





Şugayev, Rusya’nın teknolojik işbirliği için Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.





“Bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Bu, çok yoğun bir çalışma ve belirli bir zaman da gerektiren bir mesele.” diye devam eden Şugayev, Koronavirüs salgınının müzakereleri etkilediğini belirtti.





SATIŞ YAPMAYA HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEDİ





Türkiye ile hükûmetler arası askeri-teknik işbirliği komisyonu toplantısının mayıs ayında yapılmasının planlanmış, ancak söz konusu toplantı salgın sebebiyle yılın ikinci yarısına ertelenmişti.





Şugayev, Türkiye’ye Su-35 savaş uçağı satışı yapmaya hazır olduklarını da yineledi.





FSVTS Başkanı, ortak havacılık ve hava savunma sistemi donanımı üretmenin de Türkiye ile görüşülmekte başlıklardan biri olduğunu sözlerine ekledi.





FSVTS Başkanı, imzalanan teslimat sözleşmesi kapsamında daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına S-400 savunma sistemi üstüne Rusya’da eğitim verildiğini de kaydetti.





ŞUGAYEV: S-400 ANLAŞMASI AMERİKA'YA RAĞMEN İMZALANDI





Türkiye ile S-400 savunma sistemi teslim edilmesini ihtiva eden ilk anlaşmanın başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere NATO ülkelerinin baskıları altında yapıldığına işaret eden Şugayev, “Her iki tarafın birden koordineli çalışmaları sayesinde anlaşma geçen sene başarılı bir şekilde yerine getirildi.” dedi.





FSVTS’nin Başkanı Şugayev'e göre Türkiye ile şimdiye dek yapılan savunma sözleşmelerinin toplam değeri 1 milyar dolara tekabül ediyor.





Moskova ve Ankara’nın askeri-teknik işbirliği alanındaki ilişkilerinin yeni bir seviyeye ulaştığını kaydeden Şugayev, “Türkiye ilk defa Rus yapımı teçhizatın en büyük beş alıcısı arasına girdi.” ifadelerini kullandı.