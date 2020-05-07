Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile anlaşırsa Türkiye S-400’leri aktive etmeyecek /07 Mayıs 2020 09:42

ABD ile anlaşırsa Türkiye S-400’leri aktive etmeyecek

Financial Times'daki görüşü tartışma başlatan Michael Harris: ABD Swap anlaşması imzalarsa Türkiye S-400’leri aktive etmeyecek

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T24’ten Barış Soydan’ın sorularını yanıtlayan Londra’da bulunan danışmanlık şirketi Cribstone Strategic Macro’nun kurucusu Michael Harris, ekonomide TL’deki hızlı değer kaybını gerektirecek ölçüde bir sorun bulunmadığını belirterek, sorunun psikolojik olduğunu ve güven kaybından kaynaklandığını belirtti.

“Eğer bir güven mesajı gönderilebilirse TL ile ilgili manzara değişir. Amerika’yla yapılacak Swap anlaşması güven mesajının verilmesini sağlayabilir” diyen Harris, jeopolitik gerçeklerin gerektiğinde Fed’in kararlarını etkileyebildiğini vurguladı. Amerikan Merkez Bankası Fed’in hangi ülkeyle Swap hattı kuracağına karar vermek için kullandığı kriterin bilinçli olarak muğlak bırakıldığına dikkat çeken Michael Harris, “Bu şeffaf olmayan bir süreç. Bu da Fed’e çok büyük olanak sağlıyor. Bu aynı zamanda gücün Fed ve Amerika’da kalması demek. Başka ülkelere, “Eğer bunları, bunları yaparsan Fed’den Swap hattı alırsın” dememiş oluyor. Karar büyük oranda Fed’de kalıyor” dedi.

Fed’den Swap hattı almak için S-400’lerin “ortadan kaybolması”nın gerektiğini düşünmediğini belirten Harris, “S-400’lerin Rusya’ya iade edilmesi gerektiğini düşünmüyorum ama Türkiye’nin perde arkasında Amerika’ya rahatlatıcı taahhütlerde bulunması gerekiyor ki, Swap’la ilgili karar süreci tamamlansın. Sonuç olarak kesin bir anlaşma değil ama füzelerin aktive edilmeyeceğine dair perde arkasında net bir taahhüt olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
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