Babası KHK Mağduru tutuklu olan 14 yaşındaki Mehmet Fatih kansere yakalandı!





14 yaşındaki Mehmet Fatih’in yaşadıklarını öğretmeni sosyal medya hesabında duyurdu. İşte Mehmet’in öğretmeninin yürek yakan paylaşımları; “Var mı ses duyan! İnsanlık dramı yaşanıyor Yozgat’ta! Mehmet Fatih 14 yaşında çok başarlı bir öğrencim. 20 gün sonra sınava girecekti. Bir aydır karnı ağrıyor sürekli hastaneye gidiyordu. En son birkaç gün önce çok sancılandı. Çocuk cerrahı apandisit patlaması diye ameliyata aldı. Fakat bağırsaklara kadar yayılmış tümör gören doktor hemen geri kapattı. Çarşamba sonuç çıkacak fakat çocuk çok kötü durumda. Hacettepe’ye sevk edildi. Babası 4 yıldır hapiste. Oğlunun yanında olamayacak, eli kolu bağlı. Yozgat E tipi C 16’da. Yana yakıla haber bekliyecek.”







SAVCI, BABANIN OĞLUNU GÖRMESİNİ ENGELLEDİ “Anne bugün çok uğraştı gitmeden babası oğlunu bir kez görsün diye. Savcı izin vermedi. Doktor ‘her türlü tedbiri alırım, tüm hijyen kurallarına dikkat ederim, babayı hastaneye almadan ambulansta olsun evladını gösterelim’ dedi fakat savcı yine de izin vermedi.”

OĞLUMU GÖREYİM, SONRA YİNE TUTUKLAYIN “Baba tek böbrekle yaşıyor, bir gözü görmüyor buna rağmen ah vah etmedi. Ama bu evlat, ciğer. ‘Uğraşın lütfen beni çıkarsınlar, çocuğum bana özleminden bu hale geldi. Şu zor süreçte yavrumun yanında olayım sonra yine tututklasınlar’ diyor. Lütfen bıraksınlar babayı çocuğa moral lazım.”

Babası 4 yıldır Yozgat Cezaevi’nde tutuklu olan 14 yaşındaki Mehmet Fatih yaklaşık 1 aydır karın ağrısı çekiyordu. Doktorlar apandisitten şüphelendi. Ameliyata alındı. Ancak bağırsaklarına kadar yayılmış tümör olduğu fark edildi. Hacettepe’ye sevk edilen Mehmet’in acilen babasına ihtiyacı var. Annesi savcıdan, oğlunun babasını görmesi için izin istedi ancak savcı reddetti. İnsan Hakları Savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaştığı tweet’inde, “Salih Dedeoğlu KHKlı, Yozgat’ta mahpus. 14 yaşında LGS’ye hazırlanan oğlu M. Fatih’te barsakta kitle çıkıyor. Acilen bugün Hacettepe’ye sevk ediliyor. Dr. ‘şartları sağlarım’ demesine rağmen savcı babanın çocuğu görmesine izin vermiyor. Anne, baba perişan! Baba tahliye edilmeli!” diyor.