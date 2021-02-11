AİHM, cezaevinde internetin kullandırılmamasını hak ihlali saydı

YASAL DÜZENLEMEYE RAĞMEN’

İç hukuk yolarından bir sonuç alamayan Demir, davayı AİHM’e taşıdı. AİHM’in verdiği kararda Anayasa’nın 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. Avukat Benan Molu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AİHM’in kararında “Mahpuslara belli koşullar altında internete erişim hakkı verilmesini sağlayan yasal düzenlemelere rağmen, cezaevi, İnfaz Hakimliği ve AYM’nin ilgili ve yeterli gerekçeler göstermeden bu talebi reddetmesi, demokratik toplumda gerekli değildir” dediğini ifade etti.

AİHM kararının devamında, söz konusu sitelere erişimin, tutukluların ıslah ve gelişimi için var olan yasalara uygun bir talep olduğunu vurguladı. Ayrıca bir kişinin “Örgüt üyeliği” gerekçesiyle tutuklu olması “tehlikeli mahpus” olarak sınıflandırılması talebin reddi konusunda ise, “tehlikeli mahpus” statüsünün tam olarak ne ifade ettiğini ve bunun internete erişim talebi ile ilgisinin ortaya konulamadığına yer verdi.





AİHM ayrıca Türkiye’nin, Demir’e bin 500 Euro manevi, 2 bin Euro’da maddi tazminat vermesine hükmetti.