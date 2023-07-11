AİHM’den Mehmet Baransu kararı: Türkiye tazminata mahkum oldu

TR724'te yer alan habere göre Avukat Hakan Kaplankaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘AİHM, gazeteci Mehmet Baransu’nun iki başvurusunu birleştirerek incelediği davada, Baransu’nun uzun tutukluluğunun yeterli gerekçeden yoksun olduğuna ve 7800 € manevi, 2000 € da maddi tazminat ödenmesine hükmetti.’’ İfadelerini kullandı.



2 MART 2015’TEN BERİ TUTSAK



Kapatılan Taraf gazetesinde manşet yapılan “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber sebebiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 4 ayrı suçlamayla toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 Mart 2015 tarihinde cezaevine giren Baransu o tarihten beri cezaevinde tutsak ediliyor.