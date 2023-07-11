Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den Mehmet Baransu kararı: Türkiye tazminata mahkum oldu /11 Temmuz 2023 23:39

AİHM’den Mehmet Baransu kararı: Türkiye tazminata mahkum oldu

8 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutsak edilen gazeteci Mehmet Baransu’nun başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uzun tutukluluğunun yeterli gerekçeden yoksun olduğuna hükmederek Türkiye’yi 9 bin 800 Euro tazminata mahkum etti.

SHABER3.COM

TR724'te yer alan habere göre Avukat Hakan Kaplankaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘AİHM, gazeteci Mehmet Baransu’nun iki başvurusunu birleştirerek incelediği davada, Baransu’nun uzun tutukluluğunun yeterli gerekçeden yoksun olduğuna ve 7800 € manevi, 2000 € da maddi tazminat ödenmesine hükmetti.’’ İfadelerini kullandı.

2 MART 2015’TEN BERİ TUTSAK

Kapatılan Taraf gazetesinde manşet yapılan “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber sebebiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 4 ayrı suçlamayla toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 Mart 2015 tarihinde cezaevine giren Baransu o tarihten beri cezaevinde tutsak ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM’den Mehmet Baransu kararı: Türkiye tazminata mahkum... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:10:24