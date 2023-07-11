NATO'da hangi pazarlık döndü?

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-Jens Stoltenberg: Erdoğan İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yaktı, TBMM onayından emin
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden’la görüştü: Yeni süreci başlatıyoruz
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TR724