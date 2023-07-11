Samanyolu Haber /Dünya / NATO'da hangi pazarlık döndü? /11 Temmuz 2023 23:55

NATO'da hangi pazarlık döndü?

NATO liderler zirvesi Vilnius’ta: İsveç’e üyelik yolunu açan Türkiye istediğini aldı mı? Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Soli Özel, Nöbetçi Editör’de Mehmet Şahin’e değerlendiriyor.

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