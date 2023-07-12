Sönmezateş: “15 Temmuz’u yapanlar hakkında sus emri verildi, susuldu”

Yıldız Sönmezteş’in sözlerine, “Bugüne kadar hiç konuşmadım. 4 yıldır sadece mahkemeleri değil siyaseçileri, gazetecileri izliyor, dinliyorum. Söylenmeyen bir şey kalmadı, her şey dosyada var. Ama bu söyleyeceklerim, yandaşlara değil, muhalif gözükenlere” diyerek başladığını yazdı.





15 Temmuz darbesinin Hizmet Hareketi ile ilgisi olmadığını ve çok sayıda üst rütbeli subayın darbeye katıldığını söyleyen Sönmezateş, “MİT biliyor. Kendilerinden izin almadığım için isim söylemiyorum. Evet, 15 Temmuz’da bir plan vardı; fakat buna uyulmadı. Ben de çok şaşırdım ve çok şeyi davalar başladıktan sonra öğrendim. Mahkemeler başlamadan herkese sus emri verildi ve herkes sustu. ‘Hulusi Akar hakkında kimse konuşmayacak’ dendi, herkes sustu. Bu emrin niye verildiğini bilmiyorum; artık ilgilenmiyorum da.” dedi.





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15 Temmuz’un 7. yıldönümüne günler kala gazeteci Müyesser Yıldız kişisel bloğunda ilginç bir yazı kaleme aldı.İktidar medyasının yıldönümünde ’15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması’ çağrısı yaptığını söyleyen Yıldız, “Ama halen devam eden 15 Temmuz davalarının gidişat ve akıbetini merak eden neredeyse kimse kalmadı” dedi.Yıldız, dün Sincan Cezaevi yerleşkesi içindeki iki 15 Temmuz davasını kendisinden başka hiçbir gazetecinin takip etmediğini belirtti.Genelkurmay Çatı Davası’ndan ayrılarak, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen isimler hakkında açılan davanın beşinci celsesini takip eden Yıldız eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in sözlerine yazısında geniş yer verdi.Türkiye’deki vesayet rejiminin merkezinin Genelkurmay olduğunu söyleyen Sönmezateş, Ergenekon ve Balyoz’un gerçekten de var olduğunu söyledi.Bizzat şahitlik ettiği olayları anlattığını belirten Sönmezateş ‘Askeri Casusluk davaları için de şunları söyledi: “Askeri casusluk ise gerçekten vardı. Binlerce askerin görüntüsü Genelkurmay ve MİT’teydi. Tanıklığımdır. Yaşar Güler bu davaya inanmayanlarla görüştü, videoyu önlerine koydu, izlediler. Hepsi, ‘Biz böyle bilmiyorduk.’ dedi. O görüntüleri izleyen hiçbir vatansever asker casusluk yoktu diyemez.”