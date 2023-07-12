Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür yine uyardı: Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz /12 Temmuz 2023 00:40

Naci Görür yine uyardı: Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz

Bursa'da Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’da Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı’na katıldı.

“ADALAR VE KUMBURGAZ FAYININ KIRILMASINI BEKLİYORUZ”

Marmara ve Bursa’nın deprem riskini değerlendiren Görür, şunları söyledi:

* “Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az.

* 1999 depreminin geleceği 70’li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu, kimse bir şey yapmadı.

* Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz.

* Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor, bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil.”
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