AİHM, mağdur gazeteciyi Türkiye'ye iade eden Bulgaristan'a ceza ve kınama verdi

Strazburg merkezli mahkemeden yapılan açıklamada, başarısız darbe girişiminin ardından Bulgaristan'a ulaşan gazetecinin uluslararası koruma başvurusu Bulgar makamları tarafından incelenmedi." denildi. Ayrıca bu durumun esefle karşılandığı da belirtildi.







Mahkemenin açıklamasında Türkiye'ye iade edilen muhalif gazetecinin adı açıklanmazken, bu şahsın Türkiye'ye dönmesi halinde kötü muamele görebileceğini belirtmesine rağmen bu ifadesinin görmezden gelindiğinin altı çizildi.





Mahkeme, 36 yaşında olduğunu belirttiği gazetecinin şu anda Türkiye'de cezaevinde bulunduğunu ve Türkiye'ye sınır dışı edildikten sonra "terör örgütüne" üye olmaktan suçlamasıyla yedi buçuk yıl hapse mahkum edildiği bilgisini paylaştı.





AİHM, Türkiye'ye iade edilen gazetecinin Feza Gazetecilik bünyesinde faaliyet gösteren Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'nda çalıştığını aktardı.





Mahkemenin açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:





"Darbeden birkaç ay önce Türk yargısı, Zaman Gazetesi'nin başına üç yönetici atadı. Zaman daha sonra Erdoğan yanlısı bir çizgi benimsedi ve iltica başvurusunda bulunan gazeteci o sırada görevden alındı ??ve basın kartı da iptal edildi."





AİHM, gazetecinin darbeden kısa süre sonra Türkiye'den ayrıldığını, 13 Ekim 2016 gecesi, diğer 6 Türk ile birlikte bir kamyonun kasasında Türkiye-Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.





Gazetecinin peş peşe yaptığı sığınma ve uluslararası koruma başvurularının başarısız kalmasının ardından, 16 Ekim'de Türk makamlarına teslim edildiğini aktardı.





Konuyu ele alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, oy birliğiyle muhalif gazeteciyi Türkiye'ye iade eden Sofya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesi (Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz) ile 13. Maddesi'ni (Etkili başvuru hakkı) ihlal ettiğine hükmetti.





Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gazeteciyi Türkiye'ye iade eden Bulgaristan'ın bu gazeteciye 15 bin euro manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.



