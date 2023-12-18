Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’in Yalçınkaya kararı ile ilgili önemli gelişme /18 Aralık 2023 15:32

AİHM’in Yalçınkaya kararı ile ilgili önemli gelişme

Uluslararası Ceza Hukukçusu Gökhan Güneş, AİHM'in 'Yalçınkaya kararı'nın devamı olarak toplam 1000 başvuruyu Türk Hükümetine tebliğ ettiğini duyurdu

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AİHM, ‘Yalçınkaya kararı’nda, Sözleşmenin 6 ve 7. madde şikayetlerini içeren 8 binden fazla derdest başvuru olduğunu ve 100 binden fazla başvurunun da gelmesinin beklendiğini belirtmişti.

İlerleyen haftalarda kalan başvuruların da benzer yolla Türk Hükümeti’ne tebliğ edilmesi bekleniyor.

Kararı X hesabından duyuran Gökhan Güneş şunları yazdı:


”Yerleşik Yalçınkaya kararını emsal gösteren AİHM, taraflara soru yöneltmediği gibi taraflardan savunma yapmalarını da beklememektedir. Bu da AİHM’in söz konusu başvuruları kısa sürede sonuçlandırarak Yalçınkaya doğrultusunda ihlal vereceğinin açık bir göstergesidir. AİHM bu şekilde, iç hukukta haklarında kesin hüküm bulunan ve yeniden yargılama yoluyla mağduriyetleri giderilemeyen binlerce kişinin yeniden yargılanmasının yolunu açmış olacaktır. Zira verilecek bu yeni bireysel ihlal kararları sonrası o dosyalarda artık yeniden yargılama yapılması CMK’nın 311. maddesi gereğince kanuni zorunluluktur.”


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