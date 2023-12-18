Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın rakibi belli oldu /18 Aralık 2023 15:36

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda eşleşmeler İsviçre'de çekilen kuranın ardından belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan ile Çekya ekibi Sparta Prag eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar - Marsilya
İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımların sahasında oynanacak. 

İki ayaklı mücadeleler sonunda kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16’da devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek. 
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