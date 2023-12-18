Almanya'da AfD’li ilk Anakent Belediye Başkanı

Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya’nın Pirna kentinde dün yapılan Anakent Belediye Başkanı seçimlerinin ikinci turunda en fazla oyu AfD’li aday Tim Lochner aldı. CDU’nun adayı Kathrin Dollinger-Knuth yüzde 31.39, Özgür Seçmenler’in adayı (FW) Ralf Thiele yüzde 30.08 oy alırken, AfD’li aday Lochner seçmenlerin yüzde 38.5’inin desteğiyle Pirna Anakent Belediye Başkanı seçildi. 26 Kasım’da yapılan ve 5 adayın yarıştığı ilk tur seçimlerinde Tim Lochner yüzde 33, Ralf Thiele yüzde 23 ve Kathrin Dollinger-Knuth yüzde 20 oy almıştı.









‘DEMOKRASİ İÇİN TEHDİT’





2017 yılındaki seçimlerde de aday olan, ancak bağımsız aday Klaus-Peter Hanke karşısında tutunamayan AfD’li Tim Lochner’in Almanya genelinde bir ilki gerçekleştirmesi sağ popülistleri sevindirdi. AfD Eş Başkanı Alice Weidel, “Tarihi bir sonuç” değerlendirmesinde bulunurken, Lochner’i bu başarısından dolayı tebrik etti. Yeşiller ise kısa bir süre önce Saksonya Anayasa Koruma Teşkilatı’nın ‘tescilli aşırı sağcı’ kategorisine dahil ettiği AfD’li adayın seçimleri kazanmasının demokrasi için bir tehdit ve tehlike oluşturduğuna dikkati çekti. Bilindiği gibi bu yıl haziran ayında AfD’li Robert Sesselmann Thüringen’in Sonneberg Kaymakamı ve Hannes Loth da Saksonya-Anhalt eyaletinin Raguhn-Jessnitz kenti Belediye Başkanı seçilerek bir ilki gerçekleştirmişlerdi.