AİHM, Yalçınkaya davasını görüşüyor: Onbinlerce kişiyi mağdur eden illegal hukuk yargılanıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın dosyasını 17 hâkimden oluşan Büyük Daire’ye sevk etmesinin ardından bugün toplanan daire, kararını açıklayacak.





AİHM, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın, haksız tutukluluk nedeniyle 17 Mart 2020’de yaptığı başvuruyu 17 hâkimden oluşan Büyük Daire’ye havale etmişti. AİHM, bir daire önünde görülen bir davanın, sözleşme veya protokollerin yorumlanmasına ilişkin ciddi bir sorunu ileri sürmesi halinde yargılama yetkisini Büyük Daire’ye bırakabiliyor.





Hukukçular, 17 hâkimden oluşan Büyük Mahkeme’nin Türkiye aleyhine karar vermesi durumunda, Türkiye’de hukuksuz şekilde yargılanan Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen davaların etkileneceğini söylüyor. AİHM, daha önce Gülen Hareketi üyelerine yöneltilen ByLock ve TCK’nın 312. maddesinden yapılan terör örgütü üyeliği yargılamalarında hukuksuzluklar yapıldığına hükmederek, hak ihlali kararları verdi. AİHM, ByLock’un tutuklamaya yeterli bir delil olmadığına hükmetmişti.





MİLYONLARCA KİŞİYİ MAĞDUR EDEN DELİLLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Yalçınkaya davası için Strasburg’a giden ihraç hakim Kemal Karanfil, “VE TARİHİ GÜN.! Milyonlarca kişiyi mağdur eden Bylock, Sendika üyeliği gibi illegal delillerin görüleceği duruşma için @AvrupaAdalet adına Strasburg’tayız.” paylaşımı yaptı. Duruşmadan notlar da paylaşan Karanfil, “Şu anda AKP & Ergenekon hükümeti adına Dr Hacı Ali Açıkgül, bildik saçma şeyleri tekrar ediyor.( 15 Temmuz, 251 şehit, bin yaralı vs. ) Oysa başvurucu Yalçınkaya sadece bir öğretmen ve 15 Temmuz ile ilgili en ufak bir katılımı veya bu konuda aleyhinde iddia bile yok.” ifadesini kullandı.