Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'e Türkiye'den 10 ayda bin 600 başvuru /21 Kasım 2019 09:57

AİHM'e Türkiye'den 10 ayda bin 600 başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den 10 ayda bin 600 başvuru yapıldı. Türkiye, en fazla başvurusu bulunan ülkeler listesinde de dördüncü sıradan ikinci sıraya çıktı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Türkiye'den yapılan başvuru sayısında artış yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AİHM'ye Türkiye aleyhinde son 10 ayda toplam bin 600 başvuru yapıldı. 

AİHM’in yayımladığı istatistiklere göre Ocak ayında Türkiye'den 7 bin 100 ve Mart ayında 7 bin 250 başvuru bulunurken, bu sayı 31 Ekim tarihinde 8 bin 700’e yükseldi.

İstatistiklere göre Türkiye, AİHM’e aleyhinde en fazla başvuruda bulunulan ülkeler arasında Romanya ve Ukrayna’yı geçerek dördüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi.

AİHM’nin verilerine göre Rusya aleyhinde en fazla başvuru bulunan ülke konumunda. AİHM’in önünde bekleyen başvuruların yüzde 24,3’ü Rusya aleyhine olurken, Türkiye yüzde 14,5'le Rusya'nın arkasında yer aldı.

AİHM önünde bekleyen toplam başvuru dosyası sayısı 60 bin 150 olarak açıklandı.
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