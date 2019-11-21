Samanyolu Haber /Gündem / Almanya kapılarını nitelikli göçmenlere açtı /21 Kasım 2019 09:54

Almanya kapılarını nitelikli göçmenlere açtı

Almanya, nüfus azalması ve düşük göçmen sayısı sebebiyle nitelikli gençlere Mavi Kart uygulaması kapsamında ülkede çalışma ve oturma izni vereceğini açıkladı.

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Yapılan önemli araştırmalar sonrası ülke nüfusunun 2050 yılında 10 milyon azalacağını belirleyen yetkililer, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın başlattığı “Burası Almanya-Geleceğini Keşfet” adlı bir kampanya çerçevesinde nitelikli gençlere göçmenlik kapısını açacağını duyurdu.

Ülkede özellikle elektromekanik, elektrik, maden ve makine mühendisliği, bunun yanında sağlık ve ticaret alanında nitelikli genç işçi gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu kapsamda yabancı bir ülkede üniversite bitirmiş gençler dahil binlerce nitelikli kişiye Mavi Kart verilerek Almanya’daki iş gücüne katılması sağlanacak. Bu uygulamadan yararlanabilmek için gerekli tek şart Almanca dilini yeterli derecede konuşabilmek.

83 milyon nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık ülkesi olan Almanya, kıtadaki en büyük ekonomiye sahip. Ülkede bir ailenin ortalama geliri 3400 euro civarında. Resmi rakamlara göre ülkedeki refah seviyesi birçok Avrupa ülkesine nazaran çok daha yüksek.
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