Samanyolu Haber /Gündem / Aile Bakanı, TOGG’u beğenmedi, yabancı makam aracı kiralattı /08 Nisan 2024 11:26

Aile Bakanı, TOGG’u beğenmedi, yabancı makam aracı kiralattı

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerden 2 gün önce araç kiralamak için ihale düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 23 araç için 29,5 milyon liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Kiralanan araçlar arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş için yabancı menşeli yeni makam aracı ve 5 adet koruma aracı da bulunuyor. Göktaş'ın TOGG marka makam aracı bulunuyordu.

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 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın seçimden 2 gün önce biri makam aracı olmak üzere 23 aracın kiralanması için ihale düzenlediği ortaya çıktı.

Sözcü’nün haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni makam aracı ihalesi ile gündeme geldi. Tüm bakanlara TOGG marka makam aracı verilmesine rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş için yeni araç kiralandı. Göktaş’ın yabancı menşeli yeni makam aracı 2023 model ve 2900 cc.

17 ARAÇ AKP’Lİ ADAYDAN KİRALANMIŞ
Koruma olarak da 5 adet 1986 cc yabancı menşeli araç tercih edildi. Ayrıca 17 adet sedan araç da 15 aylığına kiralandı. Araçların kiralandığı şirketin sahibi Mehmet Kaya, 2018 seçimlerinde “Ülkeme hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu.

Araçların kiralanmasına ilişkin sözleşme 29 Mart’ta ve yerel seçimlerden iki gün önce imzalandı. Bakanlık bir makam, 5 koruma aracının yanı sıra 17 adet sedan otodan oluşan 23 aracın 15 aylık kirası olarak 29 milyon 425 bin 607 TL ödedi. Mahinur Göktaş bir süre, selefi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan kalan kırmızı renkli yerli üretim Togg marka makam aracını kullandı.
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