Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da radar maratonu başlıyor /08 Nisan 2024 11:48

Avrupa'da radar maratonu başlıyor

Almanya’da önümüzdeki hafta geniş kapsamlı bir radar kontrolü yapılacak. Avrupa genelinde trafikte aşırı sürate dikkat çekmek için her yıl yapılan hız kontrolü haftasının tarihleri belli oldu. Avrupa Polis Ağı Roadpol’ün ‘hız maratonu’ olarak adlandırılan hız kamerası kontrolleri bu yıl 15-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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Okul ve kreş önü gibi özellikle kaza riski taşıyan yollarda ve genel risk taşıyan bölgelerde önemli ölçüde daha fazla hız kontrolü yapılacak. Hız Kontrol haftasında trafik kontrollerinin en yoğun olduğu gün 19 Nisan Cuma günü olacak. Bu tarihte hız kontrol haftasına katılan tüm şehirlerde radar tuzakları artırılacak. Buna ek olarak, 5-11 Ağustos tarihleri arasında bir hafta boyunca polis çevirme kontrolleri de artırılarak yapılacak. Ancak Almanya’da hangi federal eyaletlerin katılacağı ve nerelerde polis kontrollerinin yapılacağı henüz belli değil. Geçen yıl Berlin, Bremen ve Saarland katılmamıştı. Almanya otomobil kurumu ADAC’a göre bu yıl da Berlin, Aşağı Saksonya, Saarland ve Saksonya’nın da hız kontrol haftasına katılması beklenmiyor.

BİNLERCE HATALI SÜRÜCÜ YAKALANMIŞTI
Genel olarak, katılımcı eyaletler hız kontrollerini artırılacağını ve ayrıntıları birkaç gün önceden duyuruyor. Ancak Baden-Württemberg gibi bazı eyaletler hız tuzaklarını ve tarihlerini yayımlamıyor. 2023 yılında hız kamerası maratonu sırasında binlerce hatalı sürücü yakalanmıştı. Sadece Baden-Württemberg eyaletinde yaklaşık 13 bin kez ve Bavyera eyaletinde ise 8 bin 690 kez hız ihlali cezası kesildi. Hız cezası miktarı, aracın türüne göre ve yerleşim alanları içinde ya da dışında hız yapmanıza göre değişiyor. Ayrıca römorklu bir araç için de özel cezalar bulunuyor. Ancak Almanya’da yerleşim yerinde, otomobille hız limiti saatte 10 km/h’ya kadar aşılması durumunda maksimum 58.50 Euro, 70 km/h ve daha sonrası için hız limiti aşıldığında 843.50 Euro para cezası ödeniyor. Ayrıca hız limiti 21 km/h ve üstü aşıldığı zaman Flensburg’da kayıtlı ehliyet puanından 1 puan ve hıza göre 2 puan kadar siliniyor. Böyle durumda 1 veya 3 aylık trafikten men cezası da öngörülüyor.

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