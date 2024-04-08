Türkiye,Tacikistan vatandaşlarına vizesiz uygulama kaldırdı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan bir kararnameyle, Tacikistan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerinde vizesiz rejimin kaldırıldığı bildirildi.





Resmi Gazete'de yayımlanan karar metninde, "Hususi yabancı pasaport sahibi Tacikistan vatandaşları için Türkiye'ye seyahatlerinde vizesiz rejimin kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.





Bu değişiklik, Crocus Binası terör saldırısıyla ilişkilendirilen bazı kişilerin Türkiye'ye yapılan seyahatlerinin ardından alındığı düşünülebilir.





Reuters'ın haberine göre, saldırıya karıştığı iddia edilen kişilerden en az 2'sinin İstanbul'u ziyaret ettiği tespit edilmiş ve Rusya'daki oturma izinlerini yenilemek için bu seyahatleri gerçekleştirmişlerdi.

Tacikistan kaynaklarına göre, saldırıya karıştığı iddia edilen Şemsidin Feriduni'nin Türkiye'deki aşırı dinci Tacik gruplarla bağlantısı olduğu belirtilmişti.





Nisan ayının başlarında ise İstanbul'da bir Tacikistan vatandaşı ile bir Kırgızistan vatandaşının terör saldırısı hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenilmişti. Soruşturmacılar, bu kişinin Rusya'da yasaklanmış terör örgütü olan İslam Devleti'nin üyesi olduğunu belirtmişti ve Kırgız vatandaşı sınır dışı edilmişti.





Tacikistan’dan Türkiye’ye misilleme





Türkiye’nin aniden Tacikistan vatandaşlarına uyguladığı ülkeye girişte vize serbestisi anlaşmasını tek taraflı olarak fes etmesi ve vize şarı getirmesi Tacikistan yönetimini rahatsız etti.





Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığına dair henüz resmi bildirimde bulunmadığını ancak bu durumun resmen yürürlüğe girmesinin ardınan kendilerinin de benzer şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını duyurdu.





Rus basını Türkiye’nin aldığı bu kararı, Rusya’da yaşanan terör saldırısını düzenleyen 4 teröristin Tacikistan vatandaşı olması ve saldırganlardan 2’sinin saldırıdan kısa süre önce Rusya’ya Türkiye üzerinden gitmesini gereçe gösteriyor.