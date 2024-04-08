Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, vakum bombalarını Ukrayna’da kullanmaya başladı /08 Nisan 2024 12:02

Rusya, vakum bombalarını Ukrayna’da kullanmaya başladı

Rusya, Ukrayna ordu mevzilerinde ODAB-500 vakum bombalarını kullanmaya başladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rus ordusunun kullandığı bu bombaların özelliği, oluşturduğu vakum etkisiyle yeraltı sığınaklarında ve siperlerdeki askerlerin saklanmasını imkansız hale getirmesi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordu mevzilerini, siperlerde veya sığınaklarda saklanmayı imkansız hale getiren ODAB-500 vakum bombalarının Su-34 savaş uçakları tarafından atıldığı vurgulandı. Su-34 savaş uçaklarının her birisi bu türden 4 bomba taşıyabiliyor.

Ukrayna ordusunun mukavemet noktası ve personelini hedef alan saldırıda kullanılan ODAB-500 bombaları, planlama ve seyir halinde yön değiştirebilme kabiliyetine sahip. Kanatlara, dümenlere ve kontrol sistemine sahip bu modüller, sıradan bombaları hassas güdümlü silaha dönüştürüyor.

Vakum bombaları hedefe ulaşınca önce yüksek yanıcılığa sahip sıvı bir madde yayıyor. Bu madde aerosol bulutunu oluşturuyor. Bu bulut da ateşlenme sonucu devasa alev topu oluşuyor. Yüksek sıcaklıktaki patlama, siperleri ve sığınakları yok eden çok şiddetli şok dalgasını oluşturuyor.

Benzer özelliklere sahip üç tonluk FAB-3000 bombaları ise yakın zamanda seri üretime başlamıştı.

Rusya, üç tonluk FAB-3000 hava bombalarının seri üretimini Şubat ayında başlatmıştı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Nizhny Novgorod bölgesindeki askeri-sanayi komplekslerini ziyaretinin ardından, FAB-3000 hava bombalarının seri üretimine başlandığı bildirildi.
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