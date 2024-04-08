Samanyolu Haber /Gündem / Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi /08 Nisan 2024 12:09

Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Vodyanoye yerleşim yeri Rusya’nın kontrolüne geçti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da Donetsk bölgesindeki Vodyanoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Rus ordusunun Donbas’ta Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve avantajlı konumları kontrol altına almaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Avdiyivka yönündeki “Merkez” birliklerinin Donetsk’teki Vodyanoye yerleşim birimini ele geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına düzenlediği karma saldırılar daha çok geceleri devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Mart-5 Nisan haftasında Ukrayna'nın enerji tesislerine ve savunma sanayi işletmelerine 39 grup atışı düzenlendiğini ve tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

6 Nisan gecesi Ukrayna tarafından kontrol edilen Kiev, Harkov, Herson ve Zaporozhye bölgelerinin bazı kısımlarında patlamalar duyuldu. bölgesel merkezdeki sanayi işletmeleri vuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:21