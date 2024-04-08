Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da Donetsk bölgesindeki Vodyanoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.





Rus ordusunun Donbas’ta Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve avantajlı konumları kontrol altına almaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Avdiyivka yönündeki “Merkez” birliklerinin Donetsk’teki Vodyanoye yerleşim birimini ele geçirdiği bilgisi paylaşıldı.





Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına düzenlediği karma saldırılar daha çok geceleri devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Mart-5 Nisan haftasında Ukrayna'nın enerji tesislerine ve savunma sanayi işletmelerine 39 grup atışı düzenlendiğini ve tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini duyurdu.





6 Nisan gecesi Ukrayna tarafından kontrol edilen Kiev, Harkov, Herson ve Zaporozhye bölgelerinin bazı kısımlarında patlamalar duyuldu. bölgesel merkezdeki sanayi işletmeleri vuruldu.