Samanyolu Haber /Gündem / Aile hekimleri iki gün iş bırakacak /16 Şubat 2022 22:44

Aile hekimleri iki gün iş bırakacak

Aile hekimlerinin, 17-18 Şubat’ta özlük hakları için, ceza yönetmeliğine karşı 2 gün iş bırakacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre aile hekimleri, 17-18 Şubat’ta özlük hakları için, ceza yönetmeliğine karşı 2 gün iş bırakacak.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), pandeminin başındaki teşekkür ve alkışlardan sonra ceza yönetmeliğiyle karşılaştıklarına vurgu yaparak, 30 bine yakın aile hekimini kapsayan 75 il derneği olarak Ankara’da bir araya geleceklerini duyurdu.

"CEZA YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLSİN"

30 Haziran’da yürürlüğe giren ceza yönetmeliğiyle maaştan kesinti, ceza puanı ve sözleşmelerinin feshedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten hekimler, tükenmek üzere olduklarına dikkat çekti.

Artan sağlıkta şiddet olaylarına karşı da önlem alınmasını isteyen aile hekimleri, kiralara, elektriğe ve medikal malzemelere gelen fahiş zamlara karşı aile hekimlerine yapılan cari ödemelerin giderleri karşılamadığını belirtti.

Hekimler, “ASM’ler ticarethane değildir, devlet adına ücretsiz koruyucu sağlık hizmetleri veren kurumlardır. Ama personelinin maaşını ve kirasını ödemeyecek duruma gelerek kapısına kilit vurmak zorunda kalan ASM’ler var” dedi.
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