Samanyolu Haber /Spor / Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu /16 Şubat 2022 22:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Çeyrek Final maçlarıyla devam edilmesi beklenilen Ziraat Türkiye Kupası'nda program da belli oldu.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

1 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
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