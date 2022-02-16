Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.





Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)