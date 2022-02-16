İmamoğlu’ndan partilere ‘İSKİ’ çağrısı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İSKİ’nin, İBB’nin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bugün toplanacak İSKİ Genel Kurulu öncesinde, İBB Meclisi’nde bulunan siyasi parti gruplarına, "Meclis’imizin, bu işin ve buna benzer halkımızın alması mecburi olan hizmetlerdeki tutum ve tavrında en üst seviyede erdemi bekliyorum” çağrısını yaptı. İSKİ’nin, İBB’nin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bugün toplanacak İSKİ Genel Kurulu öncesinde, İBB Meclisi’nde bulunan siyasi parti gruplarına, "Meclis’imizin, bu işin ve buna benzer halkımızın alması mecburi olan hizmetlerdeki tutum ve tavrında en üst seviyede erdemi bekliyorum” çağrısını yaptı.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Avcılar, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde yıllardır yaşanan su baskınlarını tarihe gömecek projenin temelini attı.





“İSKİ Atık Su ve Yağmur Suyu Kanal İnşaatı Temel Atma Töreni”ne katılan İmamoğlu, İSKİ’nin İBB’nin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.





'Geçmişteki görüntüler, bu kente yakışmayan bir görüntüydü'





“Bu sözümüzü yerine getiriyoruz” diyen İmamoğlu, “Yüzde 80’e yakınını ya bitirdik ya bitirmek üzereyiz. Yüzde 20’lik kısmında da yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bu, İstanbulluların ve bu kentin hak ettiği bir görüntü. Geçmişteki görüntüler, bu kente yakışmayan bir görüntüydü. Çağdaş bir altyapıyı ortaya koymak ve bütün bu zorluklara rağmen bunu başarmak, bizim en önemli konularımızdan birisi. Burası İstanbul. Yani şu görüntüler, buradan dünyaya gösterilemez. İstanbul’un göbeğinde, daha dün Üsküdar’da ya da Sirkeci’de ya da Yenikapı’da ya da Bakırköy’de, Pendik’te, Kartal’da yaşanan o görüntüler, artık İstanbulluya yaşatılamaz. Dünyaya gösterilemez” ifadelerini kullandı.





'Elektrik faturalarının katlanamaz bir boyuta erişmesi gerçekten bizim canımızı sıkıyor'





“Bugünün ekonomisinde bırakın iş yapmayı, ihaleye çıkmak bile zor duruma geldi. Çünkü, maliyetleri yerine oturtamıyorsunuz” diyen İmamoğlu, “Yaklaşık maliyetleri, bir şekilde yazılı hale getiremiyorsunuz. Ve bu zorluk, hepimize çok sıkıntılı dönemler yaşatıyor. Birçok maliyet, tahminimizin çok daha üzerinde vatandaşımızın da canını sıkan, belini büken bir konuma ulaştı. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış, elektrik faturalarının katlanamaz bir boyuta erişmesi gerçekten bizim canımızı sıkıyor. Halkımızın da bundan etkilendiğini biliyoruz. İSKİ'nin elektrik tüketimi, son 1 yılda 2,5 katına çıktı. Bugün, 3 milyar 200 milyona yakın elektrik faturası bekleniyor bu sene. Bu rakam, 1 milyar 380 milyon civarında tamamlandı 2021 fiyatlarıyla. Yani sadece evimizdeki fatura değil, kurumlarımızın da bu tür maliyetlerinin ne denli arttığının çarpıcı bir karşılığı bu” şeklinde konuştu.





‘Şu ana kadar süren diyalogdan dolayı teşekkür ediyorum’





“Şu anda İSKİ'de zorluklarla mücadelemizi veriyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:





“Bugün İSKİ’nin Genel Kurul’u var. İSKİ’nin Genel Kurulu’nda, umut ediyorum ki, istişareler yapıldı. Siyasi gruplar bir araya geldi. İlk başlangıcı ben yaptım. Şu ana kadar süren diyalogdan dolayı teşekkür ediyorum 4 siyasi parti grubuna da. Analizler yapıldı. İSKİ Genel Müdürü Yardımcısı ve diğer arkadaşlarım onlara sunumlar yaptı, komisyonlara sunumlar yaptı. Çarpanı basit. Bugün Genel Kurul’da Genel Müdürümüz anlatacak. T cetveli vardır. Muhasebenin basit kuralı. Gelirler, giderler. Giderlerin çarpanları belli. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. 2021’e dönersiniz; ne kadar elektrik tüketimi var, yazarsınız. Ne kadar maliyet var, çarparsınız; rakam çıkıyor. Bunun karşılığında da gelirleri belli. İSKİ'nin geliri belli. Ne? Su faturası. Sudan elde ettiği parayla bu yatırımları yapıyor. Yapmak zorunda. 7/24 evimizde evimizde su akmak zorunda. İstanbul’un kanalizasyonlarından akan suyu da kirli suyu ya da atık suyu da arıtmak zorunda. Şimdi bunların hepsi zaruri.”





‘Su, zaruri ihtiyaçtır’





“İBB’nin bütçesine baktığınızda, esnek davranabilirsiniz” diyen İmamoğlu, “Diyebilirsiniz ki; şu metroyu bir yıl daha geciktirelim. Ya da şu kültür merkezini bu sene yapmayalım, seneye yapalım. Veya şu parkı, 2 sene sonra başlayalım. Esnetebilirsiniz. Ama evdeki bir çocuğa, seni 1 ay yıkamayacağız diyemezsin. Bugün de abdest alma diyemezsin. Tabağını, çanağını yıkama diyemezsin. Ya da bulaşık makinesini çalıştırma diyemezsin. Çamaşır makinesini çalıştırma diyemezsin. Yani zaruri ihtiyaçtır su. 7/24 aksamadan verilmek zorunda olan, her vatandaşın birinci hakkı diyebileceğimiz bir meseledir. Bu zorluklara rağmen, bu maliyet artışlarına rağmen, sürdürülebilir bir hizmet verme adına, Meclis’imizin, bu işin ve buna benzer halkımızın alması mecburi olan hizmetlerdeki tutum ve tavrında en üst seviyede erdemi bekliyorum” şeklinde konuştu.





'İSKİ, 1 milyar liranın üzerinde eksik plan sundu'





“İSKİ Genel Müdürlüğümüz, vatandaşımızın bu zor günlerinde sırtına çok yük binmemesi için asgarinin de altında; yani bütçesine eksi yazarak, -bu kolay değildir bu kurum için- 1 milyar liranın üzerinde bir eksiği yazarak, bir plan sundu” bilgisini paylaşan İmamoğlu, “O bakımdan bugünün koşullarında ben, Meclis’imizden bugün İstanbul halkı adına, yeni fiyat tarifesini ve yeni bütçeyi ve de bundan sonra tartışma olmaması adına TEFE-ÜFE ayarlamasının tekrar sisteme getirilerek, böylesi zaruri bir hizmetin, her gün zam vesaire gibi kavramlarla tartışılmaması noktasında kararın alınmasını bekliyorum. Türkiye’nin en büyük ikinci meclisi olan İstanbul Büyükşehir Meclisi’mizin bütün meclis üyelerine iletiyorum; siyasi parti ayrımı yapmaksızın” dedi.





İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, bu şehre yakışmayan hiçbir görüntünün artık olmamasını arzu ettiğimizi ve bu yönde de bugüne kadar ihmal edilmiş bütün altyapı çalışmalarını tamamlamaya söz verdiğimizi hatırlatalım” dedi.